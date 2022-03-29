Жители Сысерти стационарному экопункту обрадовались, но попросили оставить и мобильный
Общество
Фото Антона Каптелова
На днях мы писали о том, что в городе Сысерть Свердловской области открыли пункт приёма раздельного мусора. В нём есть специальные окна, в которые отдельно можно сдавать пластик, стекло, бумагу и другие отходы.
Новость, конечно, радостная, но вот вторая её часть некоторых жителей Сысерти огорчила. Ведь с открытием стационарного пункта приёма мусора решено было закрыть мобильный. Как оказалось, многим было удобнее относить мусор именно туда.
И вот, издание «Сысертские вести» сообщает, что по многочисленным просьбам горожан решено, что мобильный пункт приёма перерабатываемых отходов закрывать не станут. По крайней мере – пока. Он находится на улице Карла Либкнехта возле дома 72/1 и работает ежедневно с 10:00 до 17:00 (адрес же стационарного - улица Коммуны, 48, и работает от круглосуточно).
Новость, конечно, радостная, но вот вторая её часть некоторых жителей Сысерти огорчила. Ведь с открытием стационарного пункта приёма мусора решено было закрыть мобильный. Как оказалось, многим было удобнее относить мусор именно туда.
И вот, издание «Сысертские вести» сообщает, что по многочисленным просьбам горожан решено, что мобильный пункт приёма перерабатываемых отходов закрывать не станут. По крайней мере – пока. Он находится на улице Карла Либкнехта возле дома 72/1 и работает ежедневно с 10:00 до 17:00 (адрес же стационарного - улица Коммуны, 48, и работает от круглосуточно).
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