Жители Сысерти стационарному экопункту обрадовались, но попросили оставить и мобильный

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На днях мы писали о том, что в городе Сысерть Свердловской области открыли пункт приёма раздельного мусора. В нём есть специальные окна, в которые отдельно можно сдавать пластик, стекло, бумагу и другие отходы.Новость, конечно, радостная, но вот вторая её часть некоторых жителей Сысерти огорчила. Ведь с открытием стационарного пункта приёма мусора решено было закрыть мобильный. Как оказалось, многим было удобнее относить мусор именно туда.И вот, издание «Сысертские вести» сообщает, что по многочисленным просьбам горожан решено, что мобильный пункт приёма перерабатываемых отходов закрывать не станут. По крайней мере – пока. Он находится на улице Карла Либкнехта возле дома 72/1 и работает ежедневно с 10:00 до 17:00 (адрес же стационарного - улица Коммуны, 48, и работает от круглосуточно).