В Екатеринбурге на выходных из-за ярмарки закроют парковку на площади 1905 года

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 2 и 3 апреля состоится традиционная ярмарка выходного дня. В связи с этим парковка на центральной площади города будет закрыта.На ярмарке в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00 гости смогут приобрести мясо, деликатесы, рыбу, молочную продукцию, овощи, грибы, ягоды, сухофрукты, орехи, сладости и мед. Также в торговых рядах можно будет найти шарфы, палантины, жилеты, туники, кофты и пончо.Парковка на площади 1905 года из-за проведения ярмарки будет закрыта с 00:00 субботы до 19:00 воскресенья. Припарковать свой автомобиль можно на соседних улицах Урицкого и Володарского.