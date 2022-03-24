В Екатеринбурге на выходных из-за ярмарки закроют парковку на площади 1905 года
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 2 и 3 апреля состоится традиционная ярмарка выходного дня. В связи с этим парковка на центральной площади города будет закрыта.
На ярмарке в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00 гости смогут приобрести мясо, деликатесы, рыбу, молочную продукцию, овощи, грибы, ягоды, сухофрукты, орехи, сладости и мед. Также в торговых рядах можно будет найти шарфы, палантины, жилеты, туники, кофты и пончо.
Парковка на площади 1905 года из-за проведения ярмарки будет закрыта с 00:00 субботы до 19:00 воскресенья. Припарковать свой автомобиль можно на соседних улицах Урицкого и Володарского.
На ярмарке в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00 гости смогут приобрести мясо, деликатесы, рыбу, молочную продукцию, овощи, грибы, ягоды, сухофрукты, орехи, сладости и мед. Также в торговых рядах можно будет найти шарфы, палантины, жилеты, туники, кофты и пончо.
Парковка на площади 1905 года из-за проведения ярмарки будет закрыта с 00:00 субботы до 19:00 воскресенья. Припарковать свой автомобиль можно на соседних улицах Урицкого и Володарского.
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