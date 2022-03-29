Последствия снежного шторма в Екатеринбурге устраняют 394 рабочих
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне вечером Екатеринбург накрыл снегопад с ураганным ветром. Из-за снежного шторма на дорогах города сегодня утром образовалась ледяная корка. Коммунальщики теперь устраняют последствия непогоды.
Минувшей ночью на уборку улиц вышли 68 рабочих, задействовано 109 спецмашин. Дорожники использовали для борьбы с гололедом более 76 тонн ПГМ и 30 тонн мелкофракционного щебня.
Сегодня с последствиями снежного шторма разбираются 394 рабочих и 163 единицы спецтехники.
Минувшей ночью на уборку улиц вышли 68 рабочих, задействовано 109 спецмашин. Дорожники использовали для борьбы с гололедом более 76 тонн ПГМ и 30 тонн мелкофракционного щебня.
Сегодня с последствиями снежного шторма разбираются 394 рабочих и 163 единицы спецтехники.
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