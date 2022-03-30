В Свердловской области сегодня работают четыре выездных пункта вакцинации

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вакцинация против коронавируса в мобильных пунктах продолжается в трех городах Свердловской области. Региональный оперштаб опубликовал график их работы.Сегодня, 31 марта, поставить прививку против коронавируса в Сысерти можно в ДК имени Романенко на Ленина, 32 с 09:00 до 14:00. Пункт вакцинации в Серове открыт в КТ «Родина» на Ленина, 179 с 09:00 до 16:00.В Верхней Салде первый пункт вакцинации работает в Доме книги на Парковой, 12 с 10:00 до 17:00, а второй – в администрации Верхнесалдинского ГО на Энгельса, 46 с 08:00 до 16:00.Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.