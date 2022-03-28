Водителей и пешеходов Екатеринбурга из-за гололедицы призывают быть осторожными
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей и пешеходов в условиях гололедицы быть особо внимательными и осторожными.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в связи с погодными условиями водителям следует соблюдать безопасную дистанцию, выбирать такую скорость движения, чтобы иметь возможность в любой момент остановиться, а также быть особенно осторожными на пешеходных переходах и при совершении маневров.
Пешеходам необходимо помнить, что на скользкой дороги тормозной путь автомобиля увеличивается в разы. Проезжую часть следует переходить только в установленных местах, убедившись, что все машины успели остановиться. В условиях недостаточной видимости на одежде должны быть световозвращающие элементы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в связи с погодными условиями водителям следует соблюдать безопасную дистанцию, выбирать такую скорость движения, чтобы иметь возможность в любой момент остановиться, а также быть особенно осторожными на пешеходных переходах и при совершении маневров.
Пешеходам необходимо помнить, что на скользкой дороги тормозной путь автомобиля увеличивается в разы. Проезжую часть следует переходить только в установленных местах, убедившись, что все машины успели остановиться. В условиях недостаточной видимости на одежде должны быть световозвращающие элементы.
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