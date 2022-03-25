Подростки потушили Вечный огонь на мемориале в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге двое подростков закидали снегом Вечный огонь на Широкореченском комплексе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По предварительным данным, 30 марта около 16:40 17-летние девушка и парень при помощи снега потушили пламя мемориала «Вечный огонь» на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. После этого они скрылись.
Личности подростков уже установлены. Их доставили в отдел полиции. Органом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (осквернение сооружений в иных общественных местах, совершенное группой лиц).
По предварительным данным, 30 марта около 16:40 17-летние девушка и парень при помощи снега потушили пламя мемориала «Вечный огонь» на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. После этого они скрылись.
Личности подростков уже установлены. Их доставили в отдел полиции. Органом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (осквернение сооружений в иных общественных местах, совершенное группой лиц).
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