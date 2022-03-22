Студенты УрФУ интересуются у жителей Сысертского городского округа, комфортно ли там живётся
Общество
Скриншот онлайн-опроса
Студенты Уральского Федерального Университета проводят опрос жителей Сысертского городского округа. Составленный ими ряд вопросов должен определить, насколько комфортно живётся в данном населённом пункте Свердловской области и чего там не хватает.
Среди вопросов, включённых в опросник, есть, например, такой: «По вашему мнению в каком направлении должна развиваться Сысерть?» (и варианты ответов – «Город промышленности», «Город науки и образования», «Город туризма» и тд). Или «Как Вы оцениваете экологическую ситуацию в Сысерти?». Всего в опросе 16 простых вопросов и ответы на них занимают совсем немного времени. Пройти опрос можно онлайн.
Цель затеянного уральскими студентами опроса – узнать пожелания граждан Сысертского округа, выявить, каких объектов им не хватает в Сысерти и каким образом можно улучшить качество жизни там. Вполне может быть, что по окончании университета авторы опроса воспользуются в своих работах собранными данными, чтобы повысить комфортность проживания в Сысертском городском округе.
Среди вопросов, включённых в опросник, есть, например, такой: «По вашему мнению в каком направлении должна развиваться Сысерть?» (и варианты ответов – «Город промышленности», «Город науки и образования», «Город туризма» и тд). Или «Как Вы оцениваете экологическую ситуацию в Сысерти?». Всего в опросе 16 простых вопросов и ответы на них занимают совсем немного времени. Пройти опрос можно онлайн.
Цель затеянного уральскими студентами опроса – узнать пожелания граждан Сысертского округа, выявить, каких объектов им не хватает в Сысерти и каким образом можно улучшить качество жизни там. Вполне может быть, что по окончании университета авторы опроса воспользуются в своих работах собранными данными, чтобы повысить комфортность проживания в Сысертском городском округе.
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