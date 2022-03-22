В Невьянске на аукцион выставили старинную купеческую усадьбу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Государственный «Фонд имущества Свердловской области» объявил проведение аукциона, победитель которого получит право арендовать сроком на 20 лет усадьбу золотопромышленника Подвинцева. Находится это строение в городе Невьянск. Начальная цена – всего-то 9 620 рублей 87 копеек. Ровно столько в месяц уходит на аренду помещения.Городская усадьба золотопромышленника Подвинцева была построена в середине XIX-го века и обладает статусом архитектурного памятника (и охранный статус позволяет надеяться, что новый долгосрочный арендатор не станет крушить её стены и менять планировку). К жилому дому усадьбы пристроен каменный флигель с деревянной галереей. Они составляют единый архитектурный ансамбль. В 2005-м году усадьбу удачно отреставрировали (что большая редкость по нынешним временам новолепленных красногвардейцев и оперных львов). Инициатором и куратором реставрационных работ был известный невьянский краевед Александр Саканцев.Что касается изначального владельца усадьбы, то Гаврила Подвинцев происходил из купеческой семьи. По его заказу и был построен дом, ныне выставленный на аукцион.