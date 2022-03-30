В Нижнем Тагиле сотрудники полиции ловили нелегалов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе прошло мероприятие «Нелегальный мигрант», в ходе которого были проведены около 9 сотен проверок иностранных граждан, проживающих на территории этих населённых пунктов.В ходе «Нелегального мигранта» было установлено, что на территории города Нижний Тагил и Горноуральского ГО зарегистрировано порядка 4 000 иностранных граждан, из которых более 1 000 проживают по виду на жительство и 350 человек - по разрешению на временное проживание. Более 2 500 человек поставлены на миграционный учёт. С начала 2022-го года в Нижний Тагил на работу прибыло порядка 1 800 человек, - сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».В мероприятии принимали участие сотрудники различных милицейских служб: работники отдела по вопросам миграции, участковые уполномоченные, оперативники уголовного розыска и отдела экономической безопасности. Ими было выявлено более 100 административных правонарушений, включая 9 фактов нарушения режима пребывания и 5 уклонений от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания. Найдены и нарушители части 4 статьи 18.9 КоАП РФ, которые в качестве принимающей стороны небрежно отнеслись к своим обязанностям.По-прежнему основу прибывающих из зарубежья составляют люди, ищущие в России возможность заработать. По данным отдела по вопросам миграции, чаще всего иностранная рабочая сила применяется на стройках, в сфере торговли, на предприятиях по обработке древесины, в сфере общественного питания и на транспорте.