Парк Маяковского приглашает жителей Екатеринбурга и гостей города сделать 10 000 шагов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Полезную для здоровья акцию проведут в Парке культуры и отдыха имени Маяковского (Екатеринбург). Здесь в воскресенье, 3-го апреля желающие смогут сделать «10 000 шагов к жизни». Так называется всероссийское мероприятие, которое организуют в разных городах страны. В прошлом году в такой же акции приняли участие 1 миллион россиян, как утверждают организаторы.В Екатеринбурге участники акции первый шаг к здоровью сделают в 10:30, от главной сцены парка Маяковского. Но перед этим инструкторы проведут с собравшимися кардиозарядку, чтобы размять мышцы (в том числе – сердечную).«Маршрут здоровья» имеет протяжённость 3 километра. По нему будут расставлены «посты здоровья», где можно будет проверить пульс и артериальное давление, а затем сравнить, как они меняются во время прохождения всего маршрута.Напрягаться при преодолении маршрута не предполагается. Это не соревнования на скорость. Главное – заставить себя пройти всю дистанцию в любом удобном темпе. Даже неспешная прогулка идёт на пользу человеку любого возраста.