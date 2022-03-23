Парк Маяковского приглашает жителей Екатеринбурга и гостей города сделать 10 000 шагов
Общество
Фото: пресс-служба ЦПКиО имени Маяковского
Полезную для здоровья акцию проведут в Парке культуры и отдыха имени Маяковского (Екатеринбург). Здесь в воскресенье, 3-го апреля желающие смогут сделать «10 000 шагов к жизни». Так называется всероссийское мероприятие, которое организуют в разных городах страны. В прошлом году в такой же акции приняли участие 1 миллион россиян, как утверждают организаторы.
В Екатеринбурге участники акции первый шаг к здоровью сделают в 10:30, от главной сцены парка Маяковского. Но перед этим инструкторы проведут с собравшимися кардиозарядку, чтобы размять мышцы (в том числе – сердечную).
«Маршрут здоровья» имеет протяжённость 3 километра. По нему будут расставлены «посты здоровья», где можно будет проверить пульс и артериальное давление, а затем сравнить, как они меняются во время прохождения всего маршрута.
Напрягаться при преодолении маршрута не предполагается. Это не соревнования на скорость. Главное – заставить себя пройти всю дистанцию в любом удобном темпе. Даже неспешная прогулка идёт на пользу человеку любого возраста.
В Екатеринбурге участники акции первый шаг к здоровью сделают в 10:30, от главной сцены парка Маяковского. Но перед этим инструкторы проведут с собравшимися кардиозарядку, чтобы размять мышцы (в том числе – сердечную).
«Маршрут здоровья» имеет протяжённость 3 километра. По нему будут расставлены «посты здоровья», где можно будет проверить пульс и артериальное давление, а затем сравнить, как они меняются во время прохождения всего маршрута.
Напрягаться при преодолении маршрута не предполагается. Это не соревнования на скорость. Главное – заставить себя пройти всю дистанцию в любом удобном темпе. Даже неспешная прогулка идёт на пользу человеку любого возраста.
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