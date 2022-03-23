Инклюзивный спектакль-сказка состоится в Екатеринбурге уже на этой неделе
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
До уникального благотворительного инклюзивного спектакля-сказки с симфоническим оркестром в Екатеринбурге осталось всего пару дней. Постановка с удивительными декорациями и самым большим LED-экраном в России пройдет 1 апреля в 19.00 на сцене «МТС Live Холл».
Благотворительный фонд «Дети России» и Фонд святой Екатерины уверены, что инклюзивный спектакль-сказка «Услышать невидимое» подарит зрителям незабываемые эмоции. Главные роли в постановке исполнят дети: Елисей Мысин, который сочинил свой первый фортепианный концерт в восемь лет, и одаренная пианистка Василиса Карпенко, от рождения лишенная зрения. Автором идеи спектакля является основатель профессионального концертного коллектива «Екатерининский оркестр» Евгений Кармазин.
Фото: пресс-служба УГМК
Отметим, что гости спектакля также станут участниками доброго дела. Средства, собранные в ходе мероприятия, будут направлены на помощь подопечным Верхнепышминской школы-интерната имени С.А. Мартиросяна для слепых и слабовидящих детей.
Получить билет или помочь слабовидящим детям без посещения спектакля можно на сайте Фонда «Дети России».
Благотворительный фонд «Дети России» и Фонд святой Екатерины уверены, что инклюзивный спектакль-сказка «Услышать невидимое» подарит зрителям незабываемые эмоции. Главные роли в постановке исполнят дети: Елисей Мысин, который сочинил свой первый фортепианный концерт в восемь лет, и одаренная пианистка Василиса Карпенко, от рождения лишенная зрения. Автором идеи спектакля является основатель профессионального концертного коллектива «Екатерининский оркестр» Евгений Кармазин.
Фото: пресс-служба УГМК
– «Услышать невидимое» – это трогательный, душевный и удивительно гармоничный спектакль, который, я уверен, не оставит никого равнодушным, потому что главными действующими лицами в нем выступают любовь, доброта, сострадание – то чего, можно быть, так часто не хватает всем нам, – говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.
Отметим, что гости спектакля также станут участниками доброго дела. Средства, собранные в ходе мероприятия, будут направлены на помощь подопечным Верхнепышминской школы-интерната имени С.А. Мартиросяна для слепых и слабовидящих детей.
– «Услышать невидимое», значит, остановиться на секунду, заглянуть в свою душу. Найти и прочувствовать ценное, важное. То, что объединяет всех нас. То, что помогает в незнакомом, казалось бы, человеке, найти близкое и родное. То, что делает возможным сочувствие, соучастие и благотворительность, – рассказала директор Фонда «Дети России» Юлия Нутенко.
Получить билет или помочь слабовидящим детям без посещения спектакля можно на сайте Фонда «Дети России».
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В столице Урала состоится благотворительный инклюзивный спектакль-сказка с симфоническим оркестром
23 марта 2022
23 марта 2022