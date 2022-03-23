Инклюзивный спектакль-сказка состоится в Екатеринбурге уже на этой неделе

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– «Услышать невидимое» – это трогательный, душевный и удивительно гармоничный спектакль, который, я уверен, не оставит никого равнодушным, потому что главными действующими лицами в нем выступают любовь, доброта, сострадание – то чего, можно быть, так часто не хватает всем нам, – говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

– «Услышать невидимое», значит, остановиться на секунду, заглянуть в свою душу. Найти и прочувствовать ценное, важное. То, что объединяет всех нас. То, что помогает в незнакомом, казалось бы, человеке, найти близкое и родное. То, что делает возможным сочувствие, соучастие и благотворительность, – рассказала директор Фонда «Дети России» Юлия Нутенко.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости