Муниципальное предприятие в Серове оштрафовали за плохую уборку дорог

16.51 Среда, 30 марта 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Муниципальное предприятие «Серовавтодор» и его руководителя оштрафовали в Серове за плохую уборку дорог в зимний период. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Местные жители жаловались на ненадлежащую очистку дорог и тротуаров от снега и наледи. Серовская городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой выявила грубые нарушения требований законодательства и факты бездействия при организации работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети города. Речь идет о несвоевременной очистке дорог от рыхлого снега и наледи, а также о ненадлежащей ликвидации колейности.

В отношении муниципального предприятия «Серовавтодор» и его руководителя были возбуждены дела об административных правонарушениях. Мировой судья судебного участка № 1 Серовского судебного района оштрафовал предприятие на 201 тысячу рублей, а его руководителя – на 27 тысяч рублей.

Также руководителю «Серовавтодора» прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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