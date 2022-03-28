В Свердловской области подтвердили 815 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Тем временем в Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За последние сутки выявлено 815 случаев COVID-19. За все время пандемии в регионе зафиксировано 424 359 заболевших.Госпитализировано еще 157 пациентов. По выздоровлению выписали 5 216 человек. Всего вылечились 338 024 свердловчанина.От коронавируса за сутки умерли шесть человек. Общее число летальных исходов – 10 567.