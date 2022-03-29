Свердловские врачи перестали получать губернаторские выплаты за работу в красной зоне

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Врачи и немедицинский персонал ковидных госпиталей в Свердловской области перестали получать губернаторские выплаты. Как сообщает Е1, такие поощрения не выплачивают уже три месяца.Медики из разных больниц, в которых открыты ковидные отделения, рассказали, что не знают, почему региональные выплаты за работу с больными коронавирусом перестали выплачивать. По их словам, руководство говорит, чтобы выплат уже не ждали. При это федеральные выплаты приходят, как и раньше.Пропажу региональных выплат с начала года подтвердили Е1 также в больнице №24 и госпитале ВОВ. При этом одни врачи считают, что деньги получат позже, а другие убеждены, что ничего не изменится.Выплат ждет и немедицинский персонал – энергетики, сантехники, уборщики и остальные работники, контактировавшие с больными коронавирусом. За работу в красной зоне они не видели выплат с января этого года.Отметим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не подписывал приказ об отмене доплат сотрудникам больниц, работающим в красной зоне.