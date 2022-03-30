Екатеринбургский зоопарк обязали переоборудовать вольер для варана

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбургский зоопарк обязали переоборудовать вольер для полосатого варана. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.В ходе проверки природоохранная прокуратура установила, что в вольере полосатого варана не оборудовано укрытие в виде специального помещения, которое бы обеспечивало животному защиту от демонстрации и способствовало бы отдыху в соответствии с потребностями его вида.Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении на МБУК «Екатеринбургский зоопарк» обязанности провести переоборудование вольера для варана.Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление. Зоопарк подал апелляцию. Свердловский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил без изменения решение суда первой инстанции.