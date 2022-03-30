Екатеринбургский зоопарк обязали переоборудовать вольер для варана
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбургский зоопарк обязали переоборудовать вольер для полосатого варана. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В ходе проверки природоохранная прокуратура установила, что в вольере полосатого варана не оборудовано укрытие в виде специального помещения, которое бы обеспечивало животному защиту от демонстрации и способствовало бы отдыху в соответствии с потребностями его вида.
Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении на МБУК «Екатеринбургский зоопарк» обязанности провести переоборудование вольера для варана.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление. Зоопарк подал апелляцию. Свердловский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил без изменения решение суда первой инстанции.
В ходе проверки природоохранная прокуратура установила, что в вольере полосатого варана не оборудовано укрытие в виде специального помещения, которое бы обеспечивало животному защиту от демонстрации и способствовало бы отдыху в соответствии с потребностями его вида.
Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении на МБУК «Екатеринбургский зоопарк» обязанности провести переоборудование вольера для варана.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление. Зоопарк подал апелляцию. Свердловский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил без изменения решение суда первой инстанции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Свердловского облсуда по иску о QR-кодах
30 марта 2022
30 марта 2022