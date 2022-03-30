Екатеринбургский зоопарк обязали переоборудовать вольер для варана

13.25 Среда, 30 марта 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбургский зоопарк обязали переоборудовать вольер для полосатого варана. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В ходе проверки природоохранная прокуратура установила, что в вольере полосатого варана не оборудовано укрытие в виде специального помещения, которое бы обеспечивало животному защиту от демонстрации и способствовало бы отдыху в соответствии с потребностями его вида.

Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении на МБУК «Екатеринбургский зоопарк» обязанности провести переоборудование вольера для варана.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление. Зоопарк подал апелляцию. Свердловский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил без изменения решение суда первой инстанции.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Свердловского облсуда по иску о QR-кодах
30 марта 2022
Свердловчанина приговорили к восьми годам колонии за убийство жены
23 марта 2022
Екатеринбурженка предстанет перед судом за убийство сожителя-инвалида
29 марта 2022
Екатеринбургский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание полетов
28 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Кривые дорожки ректора Дорожкина

Екатеринбургские полицейские почти год не могут закончить проверки в отношении экс-ректора уральского вуза
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:51 Муниципальное предприятие в Серове оштрафовали за плохую уборку дорог
16:27 Главы Екатеринбурга и Перми подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве
15:59 В Нижнем Тагиле неизвестные избили 17-летнего помощника батюшки
15:26 На детской площадке в Екатеринбурге травмировался 11-летний мальчик
14:52 В Свердловской области подтвердили 815 новых случаев коронавируса
14:44 Свердловские врачи перестали получать губернаторские выплаты за работу в красной зоне
13:53 В Екатеринбурге начинаются тренировки парада Победы
13:25 Екатеринбургский зоопарк обязали переоборудовать вольер для варана
12:50 Ледовые переправы начали закрывать в Свердловской области
12:22 Часть сотрудников Уралвагонзавода отправили в вынужденные отпуска
11:54 Жители Уралмаша в Екатеринбурге остались без воды из-за коммунальной аварии
11:28 Рецидивист предстанет перед судом за убийство девушки из Березовского
10:53 Четыре выездных пункта вакцинации открыты в Свердловской области
10:21 ГИБДД ищет очевидцев ДТП с пострадавшими на ЕКАД
09:55 Апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Свердловского облсуда по иску о QR-кодах
09:28 В Свердловской области вновь объявили штормовое предупреждение
21:17 В Серове из окна 5-этажного дома упала пожилая женщина
20:59 Мобильный пункт по приёму мусора в Сысерти заменили на стационарный
20:23 В Свердловской области мясо можно употреблять вместо антибиотиков
19:55 Виновника смертельного ДТП в Тугулымском районе отправили на 7 лет в колонию-поселение
19:26 Екатеринбуржцы, защищающие Калиновские поля от промзастройки, выиграли суд в Санкт-Петербурге
17:56 В столице Урала откроется первая выставка молодых художников с аутизмом
17:25 Свердловчане чаще всего онлайн покупают машины LADA, Hyundai и Volkswagen
16:53 В Свердловской области открывается школа здоровья для переболевших COVID-19
16:28 Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману назначили штраф за дискредитацию ВС РФ
15:51 Дорожники в Екатеринбурге продолжают борьбу с гололедом
Все новости Свердловской области
16:22 Дизайнера Дениса Кортунова, поддержавшего президента Украины, лишили статуса советника самарского губернатора
15:32 Росздравнадзор заявил об активной перепродаже лекарств в соцсетях
15:06 Три десятка клиентов «Яндекс.Еды» подали коллективный иск к компании за утечку персональных данных
13:34 Запись в первые классы на Госуслугах будет доступна в 17 регионах РФ с 1 апреля
13:08 Клиенты Тинькофф Банка, выгодно обменявшие рубли на доллары, получили миллионные списания за «неправомерное обогащение»
11:18 Спикер Госдумы Володин предложил экспортировать за рубли зерно, лес, нефть и удобрения
10:47 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 7 апреля
10:00 В ФНПР предложили сократить рабочую неделю в России, чтобы сохранить занятость
19:39 Мединский раскрыл подробности письменных предложений Украины по итогам переговоров
18:51 Детский омбудсмен Татарстана обратилась в парламент с инициативой вернуть смертную казнь
18:20 Мединский подвел итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
17:44 Минобороны РФ объявило о кардинальном сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях
16:30 Глава Курской области сообщил об обстреле в поселке Теткино на границе с Украиной
15:25 Магазины OBI возобновят работу в России на следующей неделе
14:46 Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации выполнены
14:32 Мединский: заявление о переговорах в Стамбуле может быть сделано через несколько часов
12:19 В Правительстве РФ назвали условия, при которых айтишники смогут получить отсрочку от армии
11:58 Российский магазин приложений NashStore для Android запустят 9 мая
11:08 Мобильные операторы назвали отказ от безлимитных тарифов «рациональным и своевременным»
10:38 Бастрыкин: дело о стрельбе в красноярском детсаду поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ
10:05 Песков в интервью PBS: Россия чувствует себя «посреди войны» в экономике
09:34 «Коммерсант»: экономика в России может потерять 2 млн рабочих мест к концу года
17:55 Корпорация Carlsberg вслед за Heineken заявила об уходе с российского рынка и продаже активов
17:07 «Новая газета» остановила выпуск издания на сайте и на бумаге до окончания военной спецоперации в Украине
16:03 Правительство РФ выделит ещё 4 млрд рублей на выплаты медперсоналу и водителям скорых
15:34 Минюст внес немецкое издание Deutsche Welle* в реестр СМИ-иноагентов
Все новости России и мира
16:51 Муниципальное предприятие в Серове оштрафовали за плохую уборку дорог
16:27 Главы Екатеринбурга и Перми подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве
15:59 В Нижнем Тагиле неизвестные избили 17-летнего помощника батюшки
15:39 Министр просвещения поддержал предложения единороссов по капремонту школ
15:26 На детской площадке в Екатеринбурге травмировался 11-летний мальчик
14:52 В Свердловской области подтвердили 815 новых случаев коронавируса
14:44 Свердловские врачи перестали получать губернаторские выплаты за работу в красной зоне
13:53 В Екатеринбурге начинаются тренировки парада Победы
13:48 Пермские гимнастки завоевали «бронзу» на всероссийских соревнованиях
13:25 Екатеринбургский зоопарк обязали переоборудовать вольер для варана
13:22 Росреестр: до конца 2022 года отменены плановые проверки земельного законодательства
13:04 Двух прикамцев будут судить за кражу силового кабеля со стройплощадки
12:50 Ледовые переправы начали закрывать в Свердловской области
12:30 В Перми откроются две городские ярмарки
12:22 Часть сотрудников Уралвагонзавода отправили в вынужденные отпуска
11:54 Жители Уралмаша в Екатеринбурге остались без воды из-за коммунальной аварии
11:28 Рецидивист предстанет перед судом за убийство девушки из Березовского
10:53 Четыре выездных пункта вакцинации открыты в Свердловской области
10:21 ГИБДД ищет очевидцев ДТП с пострадавшими на ЕКАД
10:12 Под контролем судебных приставов опасный дом в Губахе был признан аварийным
09:55 Апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Свердловского облсуда по иску о QR-кодах
09:28 В Свердловской области вновь объявили штормовое предупреждение
21:17 В Серове из окна 5-этажного дома упала пожилая женщина
20:59 Мобильный пункт по приёму мусора в Сысерти заменили на стационарный
20:23 В Свердловской области мясо можно употреблять вместо антибиотиков
19:55 Виновника смертельного ДТП в Тугулымском районе отправили на 7 лет в колонию-поселение
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK