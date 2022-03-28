Четыре выездных пункта вакцинации открыты в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области сегодня, 30 марта, работают четыре мобильных пункта вакцинации против коронавируса. Оперштаб опубликовал график их работы.
Поставить прививку в Сысерти можно в пункте вакцинации в ДК имени Романенко на Ленина, 32 с 09:00 до 14:00. В Серове пункт работает в КТ «Родина» на Ленина, 179 с 09:00 до 16:00.
В Верхней Салде первый пункт вакцинации открыт в Доме книги на Парковой, 12 с 10:00 до 17:00, а второй – в администрации Верхнесалдинского ГО на Энгельса, 46 с 08:00 до 16:00.
Напомним, что для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Поставить прививку в Сысерти можно в пункте вакцинации в ДК имени Романенко на Ленина, 32 с 09:00 до 14:00. В Серове пункт работает в КТ «Родина» на Ленина, 179 с 09:00 до 16:00.
В Верхней Салде первый пункт вакцинации открыт в Доме книги на Парковой, 12 с 10:00 до 17:00, а второй – в администрации Верхнесалдинского ГО на Энгельса, 46 с 08:00 до 16:00.
Напомним, что для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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