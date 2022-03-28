Мобильный пункт по приёму мусора в Сысерти заменили на стационарный

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Сысерть Свердловской области открыли экопункт раздельного сбора отходов. Находится он по адресу – улица Коммуны, 48. Об этом сообщает группа в соцсети Вконтакте «Сысертские вести».Новый экопункт представляет из себя одноэтажное кирпичное строение. Фасад его закрыт цветным баннером, с рисунками, которые доходчиво подсказывают куда и какой мусор нужно выбрасывать. Под каждый вид мусора – своё окно: металл, полиэтилен, пластиковые бутылки, картон, бумага, упаковка и стекло. Здесь же приводится полезная информация по раздельному сбору мусора.Прежде в городе работал мобильный пункт раздельного приёма мусора. Теперь, с открытием стационарного экопункта, необходимость в нём отпадает. Однако, горожане могут вызвать специальную машину для вывоза отсортированного мусора из дома или офиса. Для этого нужно обращаться по телефону 8 (800) 222-85-57.