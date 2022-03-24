В Свердловской области мясо можно употреблять вместо антибиотиков
Общество
Фото Антона Каптелова
Значительное превышение содержания антибиотиков обнаружили специалисты лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Вернее, одного антибиотика – доксициклина, который людям прописывают при ряде инфекционных заболеваний бактериальной этиологии, а животным – свиньям, мелкому и крупному домашнему скоту – дают для лечения заболеваний органов дыхания, мочеполовой системы, сальмонеллеза, мастита и других недугов, вызванных бактериальной инфекцией. Дают доксициклин и сельскохозяйственной птице. И в кое-каких хозяйствах дают слишком много.
В результате 34 исследований испытательная лаборатория выявила превышение нормы по остаточному количеству антибиотиков в мясной продукции и в заготовленном мясе. Для обнаружения в мясе антибиотика применялся метод жидкостной хроматографии. Превышение доксициклина найдено в 3 из 12 проб.
Управление Россельхознадзора по Свердловской области напоминает, что содержание тетрациклинов в мясной продукции нормируется техническими регламентами Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». Нарушение установленных там норм недопустимо. Ведь получается, что вместе с мясом в организм потребителя может попасть и антибиотик. А неконтролируемое употребление сильнодействующих лекарственных средств само может привести к серьёзным заболеваниям.
В результате 34 исследований испытательная лаборатория выявила превышение нормы по остаточному количеству антибиотиков в мясной продукции и в заготовленном мясе. Для обнаружения в мясе антибиотика применялся метод жидкостной хроматографии. Превышение доксициклина найдено в 3 из 12 проб.
Управление Россельхознадзора по Свердловской области напоминает, что содержание тетрациклинов в мясной продукции нормируется техническими регламентами Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». Нарушение установленных там норм недопустимо. Ведь получается, что вместе с мясом в организм потребителя может попасть и антибиотик. А неконтролируемое употребление сильнодействующих лекарственных средств само может привести к серьёзным заболеваниям.
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