Екатеринбуржцы, защищающие Калиновские поля от промзастройки, выиграли суд в Санкт-Петербурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Первую значительную победу в нелёгкой борьбе против застройки Калиновских полей транспортно-логистическим центром и промышленной зоной одержали сегодня жители Екатеринбурга. Стоило только обратиться к судьям, находящимся не на территории Екатеринбурга или Свердловской области, как оказалось, что с ТЛЦ «Уральский» не так-то всё здорово, как это пытаются подать местные мэр и губернатор, будто лоббирующие интересы посягнувших на Калиновские поля бизнесменов.На заседании Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге было отменено определение Ленинского районного суда Екатеринбурга, прекратившего производство по иску жителей микрорайона Калиновка. Они своим иском, напомню, оспаривали изменение Правила землепользования и застройки, по сути давшее заезжим бизнесменам «добро» на уничтожение сельхозугодий, лесков и лугов, заселённых – в том числе – краснокнижными животными и растениями. Судебным определением им отказали, сославшись на то, что никак не усматривается нарушение их прав. Вот именно в этом санкт-петербургские судьи не согласились со своими уральскими коллегами.Поскольку определение отменено, защитники Калиновских полей могут настаивать на том, чтобы их иск всё же приняли к рассмотрению. Правда, рассматривать дело должен будет Свердловский областной суд. А есть сомнения, что у свердловской Фемиды глаза остаются закрытыми во время исключительно всех процессов.