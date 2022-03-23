В столице Урала откроется первая выставка молодых художников с аутизмом
Общество
Фото предоставили организаторы проекта «Истинное зрение»
В Центре культуры «Урал» в Екатеринбурге откроется первая выставка молодых художников с аутизмом. Она приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается 2 апреля.
Выставка «Истинное зрение» откроется 1 апреля в 12:00. Цель проекта – поддержка и развитие молодых художников с аутизмом и другими ментальными особенностями. Проект реализуется при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив».
Посетители выставки познакомятся с живописными и графическими работами 14 молодых художников. Это порядка 50 картин, как отдельных, так и скомпилированных в коллажи.
Новая выставка является одним из этапов большого проекта «Истинное зрение», организованного для молодежи с аутизмом и ментальными особенностями. С молодыми людьми уже проводились лекции по истории искусства, практикумы по рисованию, экскурсии в екатеринбургские музеи и выставки. Все участники проекта старше 16 лет.
Авторы программы планируют в дальнейшем предложить молодым людям вариант профессионального развития посредством продажи их произведений в формате принтов для одежды и интерьерных постеров.
Выставка «Истинное зрение» откроется 1 апреля в 12:00. Цель проекта – поддержка и развитие молодых художников с аутизмом и другими ментальными особенностями. Проект реализуется при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив».
Посетители выставки познакомятся с живописными и графическими работами 14 молодых художников. Это порядка 50 картин, как отдельных, так и скомпилированных в коллажи.
– Особые художники – это люди, которые видят мир по другим углом. Они смотрят на него другими глазами и различают недоступные нам детали и оттенки. Именно творчество помогает сохранять хрупкую стабильность их мира, – сообщили «Вечерним ведомостям» организаторы проекта «Истинное зрение».
Новая выставка является одним из этапов большого проекта «Истинное зрение», организованного для молодежи с аутизмом и ментальными особенностями. С молодыми людьми уже проводились лекции по истории искусства, практикумы по рисованию, экскурсии в екатеринбургские музеи и выставки. Все участники проекта старше 16 лет.
Авторы программы планируют в дальнейшем предложить молодым людям вариант профессионального развития посредством продажи их произведений в формате принтов для одежды и интерьерных постеров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Музее военной техники УГМК откроется уникальная выставка открыток времен Великой Отечественной войны
23 марта 2022
23 марта 2022
Конструктивистское здание снесут в центре Екатеринбурга
24 марта 2022
24 марта 2022