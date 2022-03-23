В столице Урала откроется первая выставка молодых художников с аутизмом

– Особые художники – это люди, которые видят мир по другим углом. Они смотрят на него другими глазами и различают недоступные нам детали и оттенки. Именно творчество помогает сохранять хрупкую стабильность их мира, – сообщили «Вечерним ведомостям» организаторы проекта «Истинное зрение».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Центре культуры «Урал» в Екатеринбурге откроется первая выставка молодых художников с аутизмом. Она приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается 2 апреля.Выставка «Истинное зрение» откроется 1 апреля в 12:00. Цель проекта – поддержка и развитие молодых художников с аутизмом и другими ментальными особенностями. Проект реализуется при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив».Посетители выставки познакомятся с живописными и графическими работами 14 молодых художников. Это порядка 50 картин, как отдельных, так и скомпилированных в коллажи.Новая выставка является одним из этапов большого проекта «Истинное зрение», организованного для молодежи с аутизмом и ментальными особенностями. С молодыми людьми уже проводились лекции по истории искусства, практикумы по рисованию, экскурсии в екатеринбургские музеи и выставки. Все участники проекта старше 16 лет.Авторы программы планируют в дальнейшем предложить молодым людям вариант профессионального развития посредством продажи их произведений в формате принтов для одежды и интерьерных постеров.