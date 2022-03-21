Свердловчане чаще всего онлайн покупают машины LADA, Hyundai и Volkswagen

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области чаще всего покупают онлайн автомобили LADA, Hyundai и Volkswagen. К такому выводу пришли эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн СберАвто.Эксперты сервиса изучили онлайн-сделки по продаже автомобилей в Свердловской области за последние полгода. Оказалось, что самыми востребованными в регионе являются автомобили марки LADA (17% от всех авто, приобретенных онлайн через СберАвто с сентября прошлого года по февраль 2022 года), Hyundai (12%), Volkswagen и Toyota (по 8%).Самыми часто приобретаемыми онлайн моделями являются KIA Rio, Hyundai ix35 и Ford Focus. Также автолюбители довольно часто покупают Volkswagen Polo и LADA Granta, Nissan Qashqai, Hyundai Solaris и LADA Kalina.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СберАвто, средний чек на покупку автомобиля в Свердловской области составляет 712 732 рубля. 72% машин приобретаются в кредит.Отмечается, что подавляющее число сделок в регионе (89%) – по покупке машин с пробегом. В тройку популярных поддержанных автомобилей вошли Ford Focus, Hyundai ix35 и Nissan Qashqai. Среди новых машин свердловчане отдают предпочтение маркам LADA и KIA (41% и 23% соответственно) от всех новых автомобилей, приобретенных через СберАвто.Помимо этого, среди китайских брендов, к которым у россиян растет интерес, в Свердловской области особо выделяется Lifan. При этом все приобретенные за исследуемые шесть месяцев машины этой марки – с пробегом.Чаще всего за данные полгода покупку авто онлайн оформляли жители Екатеринбурга. Также покупки совершались пользователями из Красноуральска, Нижнего Тагила, Ирбита, Туринска и других городов области.