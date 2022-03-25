В Свердловской области открывается школа здоровья для переболевших COVID-19
Общество
Фото: телеграм-канал СтопCOVID-19
В Свердловской области на базе Сысертской центральной районной больницы открывается школа здоровья для пациентов, переболевших коронавирусом.
Как рассказали в оперштабе по борьбе с COVID-19, беседы в форме диалога в школе здоровья будут проводить по актуальным темам. Речь идет о стрессе и психическом здоровье, рациональном питании, вредных привычка, а также профилактике и последствиях коронавируса.
Занятия будет вести психолог-реабилитолог Сысертского отделения «Волонтеры-медики». Лекции уже утверждены министерством здравоохранения России. Главная цель встреч – сформировать у слушателей приверженность к здоровому образу жизни, призвать их тщательнее следить за своим самочувствием, особенно тех, кто переболел коронавирусом.
Как рассказали в оперштабе по борьбе с COVID-19, беседы в форме диалога в школе здоровья будут проводить по актуальным темам. Речь идет о стрессе и психическом здоровье, рациональном питании, вредных привычка, а также профилактике и последствиях коронавируса.
Занятия будет вести психолог-реабилитолог Сысертского отделения «Волонтеры-медики». Лекции уже утверждены министерством здравоохранения России. Главная цель встреч – сформировать у слушателей приверженность к здоровому образу жизни, призвать их тщательнее следить за своим самочувствием, особенно тех, кто переболел коронавирусом.
– Здорово, что наши пациенты смогут получить квалифицированную психологическую поддержку и поговорить о функциональных особенностях организма, – говорит главный врач Сысертской ЦРБ Рифать Янгуразов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Свердловской области выявили еще 1 254 случая COVID-19
24 марта 2022
24 марта 2022