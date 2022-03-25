В Свердловской области открывается школа здоровья для переболевших COVID-19

– Здорово, что наши пациенты смогут получить квалифицированную психологическую поддержку и поговорить о функциональных особенностях организма, – говорит главный врач Сысертской ЦРБ Рифать Янгуразов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на базе Сысертской центральной районной больницы открывается школа здоровья для пациентов, переболевших коронавирусом.Как рассказали в оперштабе по борьбе с COVID-19, беседы в форме диалога в школе здоровья будут проводить по актуальным темам. Речь идет о стрессе и психическом здоровье, рациональном питании, вредных привычка, а также профилактике и последствиях коронавируса.Занятия будет вести психолог-реабилитолог Сысертского отделения «Волонтеры-медики». Лекции уже утверждены министерством здравоохранения России. Главная цель встреч – сформировать у слушателей приверженность к здоровому образу жизни, призвать их тщательнее следить за своим самочувствием, особенно тех, кто переболел коронавирусом.