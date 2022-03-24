Дорожники в Екатеринбурге продолжают борьбу с гололедом

15.51 Вторник, 29 марта 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за сутки для борьбы с гололедом использовали 68 тонн противогололедных материалов и более 52 тонн мелкофракционного щебня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ночь на 29 марта на очистку улиц от снега вышли 63 рабочих, было задействовано 134 единицы спецтехники. За сутки на полигоны вывезли более двух тысяч тонн снежной массы. Активно использовали для борьбы с гололедом ПГМ и мелкофракционный щебень.

Сегодня днем на уборку мегаполиса вышли 408 рабочих, задействовано 160 спецмашин.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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