Дорожники в Екатеринбурге продолжают борьбу с гололедом
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за сутки для борьбы с гололедом использовали 68 тонн противогололедных материалов и более 52 тонн мелкофракционного щебня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В ночь на 29 марта на очистку улиц от снега вышли 63 рабочих, было задействовано 134 единицы спецтехники. За сутки на полигоны вывезли более двух тысяч тонн снежной массы. Активно использовали для борьбы с гололедом ПГМ и мелкофракционный щебень.
Сегодня днем на уборку мегаполиса вышли 408 рабочих, задействовано 160 спецмашин.
В ночь на 29 марта на очистку улиц от снега вышли 63 рабочих, было задействовано 134 единицы спецтехники. За сутки на полигоны вывезли более двух тысяч тонн снежной массы. Активно использовали для борьбы с гололедом ПГМ и мелкофракционный щебень.
Сегодня днем на уборку мегаполиса вышли 408 рабочих, задействовано 160 спецмашин.
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