В Ревде уволили отказавшуюся мониторить соцсети школьников учительницу
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Ревде уволили учительницу средней школы № 10 Наталью Александрову, отказавшуюся мониторить социальные сети учеников. Об этом сообщает Е1.
По словам преподавательницы, директор школы №10 потребовала заниматься мониторингом соцсетей школьников. Согласно положению о мониторинге, требуется вести отчетность о том, подписаны ли ученики на противоправный или суицидальный контент, отрицают ли семейные ценности и так далее. Однако учительница отказалась делать это. 3 марта ее уволили из школы с «черной меткой».
Директор школы Евгения Калмыкова заявила Е1, что Наталья Александрова работала в образовательном учреждении, пока другой учитель находился в декретном отпуске. В управлении образования городского округа Ревда добавили, что расторжение трудового договора связано только с окончанием у основного работника отпуска по уходу за ребенком.
В пресс-службе министерства образования и молодежной политики Свердловской области подчеркнули, что мониторить соцсети школьников рекомендовано в качестве дополнительного инструмента диалога с детьми. При этом мониторинг не является обязательным условием.
По словам преподавательницы, директор школы №10 потребовала заниматься мониторингом соцсетей школьников. Согласно положению о мониторинге, требуется вести отчетность о том, подписаны ли ученики на противоправный или суицидальный контент, отрицают ли семейные ценности и так далее. Однако учительница отказалась делать это. 3 марта ее уволили из школы с «черной меткой».
Директор школы Евгения Калмыкова заявила Е1, что Наталья Александрова работала в образовательном учреждении, пока другой учитель находился в декретном отпуске. В управлении образования городского округа Ревда добавили, что расторжение трудового договора связано только с окончанием у основного работника отпуска по уходу за ребенком.
В пресс-службе министерства образования и молодежной политики Свердловской области подчеркнули, что мониторить соцсети школьников рекомендовано в качестве дополнительного инструмента диалога с детьми. При этом мониторинг не является обязательным условием.
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