За сутки в Свердловской области подтвердили 917 случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области второй день подряд выявляют менее тысячи случаев коронавируса за сутки – в этот раз 917. Всего в области зафиксировано 423 544 заболевших.
По выздоровлению выписали еще 3 972 пациентов. Всего вылечились 332 808 человек.
Зафиксировано шесть случаев смерти больных коронавирусом. Общее число летальных исходов в регионе – 10 561.
По выздоровлению выписали еще 3 972 пациентов. Всего вылечились 332 808 человек.
Зафиксировано шесть случаев смерти больных коронавирусом. Общее число летальных исходов в регионе – 10 561.
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