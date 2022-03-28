За сутки в Свердловской области подтвердили 917 случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области второй день подряд выявляют менее тысячи случаев коронавируса за сутки – в этот раз 917. Всего в области зафиксировано 423 544 заболевших.По выздоровлению выписали еще 3 972 пациентов. Всего вылечились 332 808 человек.Зафиксировано шесть случаев смерти больных коронавирусом. Общее число летальных исходов в регионе – 10 561.