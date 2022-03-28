На трассе Екатеринбург – Серов в лобовом ДТП погиб человек
Общество
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сегодня утром на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло лобовое столкновение Nissan Almera и Toyota Mark. В результате ДТП погиб человек, еще двое получили травмы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, 29-летний водитель Nissan Almera около 06:20 ехал со стороны Серова в сторону Екатеринбурга, на 125-м километре трассы не справился с управлением, допустил неуправляемый занос и выезд на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Mark.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
57-летний пассажир Nissan скончался в машине скорой помощи. Еще одного пассажира иномарки – 65-летнего мужчину – доставили в Демидовскую горбольницу №2 с переломом ребер. 66-летнюю пассажирку Toyota Mark после осмотра бригадой скорой помощи отпустили домой.
Водитель Nissan со стажем вождения пять лет пояснил, что ехал с семьей из Серова в Екатеринбург. Погибший мужчина был их попутчиком. Водитель Toyota Mark в шестилетним водительским стажем вез свою родственницу, которая гостила у их семьи в Екатеринбурге, домой в Североуральск.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, 29-летний водитель Nissan Almera около 06:20 ехал со стороны Серова в сторону Екатеринбурга, на 125-м километре трассы не справился с управлением, допустил неуправляемый занос и выезд на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Mark.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
57-летний пассажир Nissan скончался в машине скорой помощи. Еще одного пассажира иномарки – 65-летнего мужчину – доставили в Демидовскую горбольницу №2 с переломом ребер. 66-летнюю пассажирку Toyota Mark после осмотра бригадой скорой помощи отпустили домой.
Водитель Nissan со стажем вождения пять лет пояснил, что ехал с семьей из Серова в Екатеринбург. Погибший мужчина был их попутчиком. Водитель Toyota Mark в шестилетним водительским стажем вез свою родственницу, которая гостила у их семьи в Екатеринбурге, домой в Североуральск.
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