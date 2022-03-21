За год в Свердловской области вандалы испортили 683 мусорных бака

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Восточном округе Свердловской области за прошлый год вандалы испортили 683 контейнера. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза».В минувшие выходные неизвестные сожгли шесть баков для мусора в Артемовском. Неделей ранее три контейнера уничтожили в Белоярском. Как оказалось, такие случаи нередки.По данным «Спецавтобазы», всего в Восточном округе Свердловской области в 2021 году вандалы сожгли 446 контейнеров, а еще 237 – сломали.Больше всего случаев вандализма с мусорными баками зафиксировали в Екатеринбурге: 375 – подожгли, 149 – сломали. Антилидерами по порче контейнеров также стали Камышловский и Белоярский городские округа, городской округ Богданович, Верхняя Пышма и Камышловский муниципальный район.Кроме того, за прошлый год на территории, обслуживаемой региональным оператором ЕМУП «Спецавтобаза», украли 242 бака для ТКО, из них 209 – в Екатеринбурге. При этом в 14 муниципалитетах в 2021 году не зафиксировано ни одного случая порчи и кражи контейнера.