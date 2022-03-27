В городе Берёзовский прошла экстремальная «Эпидемия»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Необычно провели выходные участники экстремального квеста «Эпидемия», который прошёл в городе Берёзовский. Его организатор - местный турист-инструктор Михаил Лебёдкин. Смельчакам, вызвавшимся поучаствовать в «Эпидемии», он предложил целые сутки провести в условиях чрезвычайной ситуации, - сообщает группа в ВК «Берёзовский. Новости золотого города».Местом проведения квеста стала двухэтажная «заброшка» - оставшееся без хозяина строение. По условиям игры на выживание, участники «Эпидемии» должны переночевать в заброшенном здании (где, разумеется, нет ни отопления, ни горячей воды, ни даже света. Кроме того, они потренировались в различных способах эвакуации из двухэтажки, представляя, что обычный способ её покинуть будет невозможен из-за пожара, военных действий или ещё какой-то чрезвычайной ситуации.«Такие погружения в экстремальные ситуации дают представление о том, как может быть не легко, о том, что нужно взять с собой, чем уметь пользоваться и на каких людей можно положиться», - приводит слова Михаила Лебёдкина ВК-сообщество.