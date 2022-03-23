Екатеринбургский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание полетов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбургский аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание полетов, которое действует с 27 марта по 29 октября. Из уральской столицы на этот период запланировано выполнение рейсов по более чем 90 направлениям.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Кольцово, полеты из Екатеринбурга будут выполнять 28 авиакомпаний. Основной упор сделают на внутрироссийских направлениях – до конца октября из Кольцово можно будет улететь в более чем 55 российских городов. Самыми популярными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Новым направлением станет Владикавказ.На российские курорты – Симферополь, Сочи, Анапу, Геленджик и Минеральные Воды – будет выполняться до 19 рейсов в сутки.Среди зарубежных направлений самым популярным останется Анталья. В этот город запланированы регулярные и чартерные рейсы семи авиакомпаний. В расписании также присутствуют рейсы в Египет, Тунис и Израиль. Белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновит полеты в Минск.Также запланированы рейсы из Екатеринбурга в страны СНГ, прежде всего в города Средней Азии: Нур-Султан, Алма-Ату, Ташкент, Самарканд, Фергану, Навои, Ургенч, Душанбе, Худжанд, Бишкек и так далее.