Екатеринбургский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание полетов
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Екатеринбургский аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание полетов, которое действует с 27 марта по 29 октября. Из уральской столицы на этот период запланировано выполнение рейсов по более чем 90 направлениям.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Кольцово, полеты из Екатеринбурга будут выполнять 28 авиакомпаний. Основной упор сделают на внутрироссийских направлениях – до конца октября из Кольцово можно будет улететь в более чем 55 российских городов. Самыми популярными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Новым направлением станет Владикавказ.
На российские курорты – Симферополь, Сочи, Анапу, Геленджик и Минеральные Воды – будет выполняться до 19 рейсов в сутки.
Среди зарубежных направлений самым популярным останется Анталья. В этот город запланированы регулярные и чартерные рейсы семи авиакомпаний. В расписании также присутствуют рейсы в Египет, Тунис и Израиль. Белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновит полеты в Минск.
Также запланированы рейсы из Екатеринбурга в страны СНГ, прежде всего в города Средней Азии: Нур-Султан, Алма-Ату, Ташкент, Самарканд, Фергану, Навои, Ургенч, Душанбе, Худжанд, Бишкек и так далее.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Кольцово, полеты из Екатеринбурга будут выполнять 28 авиакомпаний. Основной упор сделают на внутрироссийских направлениях – до конца октября из Кольцово можно будет улететь в более чем 55 российских городов. Самыми популярными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Новым направлением станет Владикавказ.
На российские курорты – Симферополь, Сочи, Анапу, Геленджик и Минеральные Воды – будет выполняться до 19 рейсов в сутки.
Среди зарубежных направлений самым популярным останется Анталья. В этот город запланированы регулярные и чартерные рейсы семи авиакомпаний. В расписании также присутствуют рейсы в Египет, Тунис и Израиль. Белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновит полеты в Минск.
Также запланированы рейсы из Екатеринбурга в страны СНГ, прежде всего в города Средней Азии: Нур-Султан, Алма-Ату, Ташкент, Самарканд, Фергану, Навои, Ургенч, Душанбе, Худжанд, Бишкек и так далее.
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