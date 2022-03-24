Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 28 марта, в Екатеринбурге стартовал месячник чистоты. Он продлится до 30 апреля.В рамках весенний уборки проводится прометание тротуаров, сбор мусора и расчистка ливневой канализации. Также начался аварийно-восстановительный ремонт дорог. За выходные рабочие использовали свыше восьми тонн щебня для восстановления дорожного полотна.По прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега с дождем – до 31,7 миллиметра. Как рассказали в пресс-службе мэрии, замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов в связи с этим распорядился мобилизовать все силы для вывоза снега с низинных мест и усилить работу по очистке ливневых решеток.За минувшие выходные с улиц города на полигоны отправили 4 611 тонн снега и более 96 тонн грязи и мусора. Для борьбы с гололедом израсходовано шесть тонн противогололедных материалов и фракционного песка.Сегодня днем на уборку мегаполиса вышли 392 рабочих, задействовано 175 единиц спецтехники.