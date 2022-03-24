В Свердловской области за сутки выявили менее тысячи случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области подтвердили 948 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зафиксировано 422 627 заболевших.Как передает оперштаб, в связи с выздоровлением выписали еще 3 987 пациентов. Всего вылечились 328 836 человек.От коронавируса за сутки умерли 11 человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 555.