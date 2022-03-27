Четыре мобильных пункта вакцинации работают в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 28 марта, в трех городах Свердловской области продолжают работать мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Оперштаб опубликовал график их работы.
В Сысерти пункт вакцинации открыт в ДК имени Романенко на улице Ленина, 32 с 09:00 до 14:00. В Серове с 09:00 до 16:00 прививку можно поставить в КТ «Родина» на улице Ленина, 179.
Еще два мобильных пункта вакцинации работают в Верхней Салде. Первый – в Доме книги на улице Парковая, 12 с 10:00 до 17:00, второй – в администрации Верхнесалдинского ГО на Энгельса, 46 с 08:00 до 16:00.
Напомним, что для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
В Сысерти пункт вакцинации открыт в ДК имени Романенко на улице Ленина, 32 с 09:00 до 14:00. В Серове с 09:00 до 16:00 прививку можно поставить в КТ «Родина» на улице Ленина, 179.
Еще два мобильных пункта вакцинации работают в Верхней Салде. Первый – в Доме книги на улице Парковая, 12 с 10:00 до 17:00, второй – в администрации Верхнесалдинского ГО на Энгельса, 46 с 08:00 до 16:00.
Напомним, что для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
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