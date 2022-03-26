Еще 1 081 случай коронавируса подтвердился в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили еще 1 081 случай COVID-19. Всего в регионе было зафиксировано 421 679 случаев.
По выздоровлению было выписано 4 116 свердловчан. За все время выздоровело 324 849 человек.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 8 человек. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 544 летальных исхода.
По выздоровлению было выписано 4 116 свердловчан. За все время выздоровело 324 849 человек.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 8 человек. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 544 летальных исхода.
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