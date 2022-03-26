Выездные пункты вакцинации продолжают работать в четырех свердловских городах

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня мобильные пункты вакцинации против COVID-19 продолжают работать в четырех городах Свердловской области, сообщает региональный оперштаб.Поставить прививку против коронавируса сегодня, 27 марта, можно по следующим адресам:В Полевском:– ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – с 10.00 до 14.00.В Сысерти:– ДК им. Романенко (ул. Ленина, 32) - с 9.00 до 14.00.В Серове:– КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – с 9.00 до 16.00.В Верхней Салде:– Дом книги (ул. Парковая, 12) – с 10.00 до 17.00;– Администрация Верхнесалдинского ГО (ул. Энгельса, 46) – с 14.00 до 17.00.Желающим сделать прививку против COVID-19 необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.