Выездные пункты вакцинации продолжают работать в четырех свердловских городах
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня мобильные пункты вакцинации против COVID-19 продолжают работать в четырех городах Свердловской области, сообщает региональный оперштаб.
Поставить прививку против коронавируса сегодня, 27 марта, можно по следующим адресам:
В Полевском:
– ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – с 10.00 до 14.00.
В Сысерти:
– ДК им. Романенко (ул. Ленина, 32) - с 9.00 до 14.00.
В Серове:
– КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – с 9.00 до 16.00.
В Верхней Салде:
– Дом книги (ул. Парковая, 12) – с 10.00 до 17.00;
– Администрация Верхнесалдинского ГО (ул. Энгельса, 46) – с 14.00 до 17.00.
Желающим сделать прививку против COVID-19 необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Поставить прививку против коронавируса сегодня, 27 марта, можно по следующим адресам:
В Полевском:
– ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – с 10.00 до 14.00.
В Сысерти:
– ДК им. Романенко (ул. Ленина, 32) - с 9.00 до 14.00.
В Серове:
– КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – с 9.00 до 16.00.
В Верхней Салде:
– Дом книги (ул. Парковая, 12) – с 10.00 до 17.00;
– Администрация Верхнесалдинского ГО (ул. Энгельса, 46) – с 14.00 до 17.00.
Желающим сделать прививку против COVID-19 необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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