В Берёзовском пропал 44-летний мужчина
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Свердловской области в городе Берёзовский ищут 44-летнего Евгения Николаевича Медведева. В последний раз мужчина выходил на связь 24 марта 2022 года, сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, карие глаза, тёмные волосы. На момент пропажи был одет в синюю рабочую куртку с капюшоном, чёрные болоньевые штаны, коричневые ботинки и синюю олимпийку. Подчеркивается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Розыском пропавшего занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (343) 694-75-00.
Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, карие глаза, тёмные волосы. На момент пропажи был одет в синюю рабочую куртку с капюшоном, чёрные болоньевые штаны, коричневые ботинки и синюю олимпийку. Подчеркивается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Розыском пропавшего занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (343) 694-75-00.
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