В Берёзовском пропал 44-летний мужчина

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в городе Берёзовский ищут 44-летнего Евгения Николаевича Медведева. В последний раз мужчина выходил на связь 24 марта 2022 года, сообщает поисковый отряд «Прорыв».Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, карие глаза, тёмные волосы. На момент пропажи был одет в синюю рабочую куртку с капюшоном, чёрные болоньевые штаны, коричневые ботинки и синюю олимпийку. Подчеркивается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Розыском пропавшего занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (343) 694-75-00.