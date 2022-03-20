«Уралочка-НТМК» обыграла «Ленинградку» со счетом 3:0

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Волейболистки команды «Уралочка-НТМК» взяли реванш у «Ленинградки» в домашнем матче Суперлиги Парибет, одержав победу со счетом 3:0 (25:22, 26:24, 25:18).В текущем сезоне команды уже встречались между собой в Санкт-Петербурге, где матч завершился победой «Ленинградки» – 3:2.«Поэтому для "Уралочки" принципиально было взять у соперниц реванш на своей площадке, тем более команды перед матчем шли рядом в турнирной таблице: "Уралочка" располагалась на пятой позиции, "Ленинградка" – на шестой», – рассказали «Вечерним ведомостям» в волейбольном клубе «Уралочка-НТМК».