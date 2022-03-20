Защитники Берёзовой рощи провели акцию против вырубки деревьев в Екатеринбурге
Общество
Фото: Сергей Кудрявцев
Защитники Берёзовой рощи в Краснолесье провели акцию «Деревья под защитой», в рамках которой активисты разместили на деревьях таблички с уведомлением: «Это дерево находится под защитой жителей Краснолесья!».
«Защитники Краснолесья рассчитывают на психологический эффект. Доказано, что размещение стикера с информацией о том, что объект находится под охраной специализированной организации, резко снижает количество желающих посягнуть на частную собственность», – рассказали «Вечерним ведомостям» активисты.
Фото: Сергей Кудрявцев
Защитники екатеринбургского парка рассчитывают на психологический эффект. Они надеются, что таблички на деревьях снизят стремление строителей провести вырубку зелёных насаждений.
Напомним, что конфликт вокруг Березовой рощи продолжается уже 4 года. По некоторым данным, застройщик «Атомстройкомплекс» планирует построить на месте зеленой зоны ЖК «Art. Город-парк», но жители Краснолесья выступают против.
Фото: Сергей Кудрявцев
«Защитники Краснолесья рассчитывают на психологический эффект. Доказано, что размещение стикера с информацией о том, что объект находится под охраной специализированной организации, резко снижает количество желающих посягнуть на частную собственность», – рассказали «Вечерним ведомостям» активисты.
Фото: Сергей Кудрявцев
Защитники екатеринбургского парка рассчитывают на психологический эффект. Они надеются, что таблички на деревьях снизят стремление строителей провести вырубку зелёных насаждений.
Напомним, что конфликт вокруг Березовой рощи продолжается уже 4 года. По некоторым данным, застройщик «Атомстройкомплекс» планирует построить на месте зеленой зоны ЖК «Art. Город-парк», но жители Краснолесья выступают против.
Фото: Сергей Кудрявцев
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