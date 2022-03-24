В Свердловской области продолжают работать три выездных пункта вакцинации

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 26 марта, в Свердловской области продолжают работать три мобильных пункта вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.Сделать прививку против COVID-19 сегодня можно в трех городах:— В Полевском в ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – с 10.00 до 14.00— В Серове в КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – с 9.00 до 16.00.— В Верхней Салде в здании администрации города (ул. Энгельса, 46) – с 14.00 до 17.00.Желающим сделать прививку против COVID-19 необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС