Реагирующую на «тревожные» слова нейросеть установили в екатеринбургских школах

10.57 Суббота, 26 марта 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В нескольких школах Екатеринбурга установили систему распознавания речи, реагирующую на «тревожные» слова. Данная нейросеть должна будет стать еще одной мерой для защиты детей.

Среди слов, на которые реагирует нейросеть, оказались такие как «стрелять», «убить», «бомба». Всего в списке их около 20-30. Также система реагирует на громкие звуки, например, на взрыв петарды.

«Как только система находит что-то подобное, сразу отправляет минутное видео с происшествием на почту администрации школы. На видео фиксируется 30 секунд до потенциально опасного звука и 30 секунд после», – объяснил руководитель компании «Недремлющее Око» Леонид Стариков.

Отмечается, что после того, как система будет настроена и протестирована, сообщения о потенциальных происшествиях будут приходить не только администрации школы, но и ЧОП, заведующему безопасностью образовательного учреждения.

На данный момент нейросеть установлена лишь в некоторых школах Екатеринбурга. В каких именно не сообщается из соображений безопасности, уточнили в администрации города.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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