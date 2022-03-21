В отделе ГИБДД в Екатеринбурге приостановят регистрацию автомобилей 27 марта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила водителей об изменениях в работе отдела регистрации транспортных средств на улице III Интернационала, 15 в воскресенье, 27 марта.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 17 марта с 11:00 до 17:00 будут проводиться технические работы на информационных ресурсах МВД России. В связи с этим в отделе на улице III Интернационала, 15 приостановят регистрацию транспортных средств.При этом осмотр ТС для сверки номеров агрегатов будет выполняться в штатном режиме. График работы отдела остается прежним – с 09:00 до 17:00.Граждане, которые записались в отдел на прием на 27 марта, смогут обратиться за получением государственных услуг в последующие рабочие дни.