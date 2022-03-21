В отделе ГИБДД в Екатеринбурге приостановят регистрацию автомобилей 27 марта
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила водителей об изменениях в работе отдела регистрации транспортных средств на улице III Интернационала, 15 в воскресенье, 27 марта.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 17 марта с 11:00 до 17:00 будут проводиться технические работы на информационных ресурсах МВД России. В связи с этим в отделе на улице III Интернационала, 15 приостановят регистрацию транспортных средств.
При этом осмотр ТС для сверки номеров агрегатов будет выполняться в штатном режиме. График работы отдела остается прежним – с 09:00 до 17:00.
Граждане, которые записались в отдел на прием на 27 марта, смогут обратиться за получением государственных услуг в последующие рабочие дни.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 17 марта с 11:00 до 17:00 будут проводиться технические работы на информационных ресурсах МВД России. В связи с этим в отделе на улице III Интернационала, 15 приостановят регистрацию транспортных средств.
При этом осмотр ТС для сверки номеров агрегатов будет выполняться в штатном режиме. График работы отдела остается прежним – с 09:00 до 17:00.
Граждане, которые записались в отдел на прием на 27 марта, смогут обратиться за получением государственных услуг в последующие рабочие дни.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Березовском иномарка сбила восьмилетнего мальчика
16 марта 2022
16 марта 2022