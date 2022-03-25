В Свердловской области для беженцев из Донбасса собрали 115,5 тонн гуманитарной помощи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик собрали 115,5 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Гуманитарную помощь собирали объединённый штаб #МыВместе, отдельные меценаты, предприятия и трудовые коллективы. К сбору также присоединился Арбитражный суд Свердловской области.В регионе продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев. Пункт в Доме добровольцев в Екатеринбурге открыт круглосуточно, там ежедневно работают от 30 до 50 волонтеров.