В Свердловской области для беженцев из Донбасса собрали 115,5 тонн гуманитарной помощи
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик собрали 115,5 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Гуманитарную помощь собирали объединённый штаб #МыВместе, отдельные меценаты, предприятия и трудовые коллективы. К сбору также присоединился Арбитражный суд Свердловской области.
В регионе продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев. Пункт в Доме добровольцев в Екатеринбурге открыт круглосуточно, там ежедневно работают от 30 до 50 волонтеров.
Гуманитарную помощь собирали объединённый штаб #МыВместе, отдельные меценаты, предприятия и трудовые коллективы. К сбору также присоединился Арбитражный суд Свердловской области.
В регионе продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев. Пункт в Доме добровольцев в Екатеринбурге открыт круглосуточно, там ежедневно работают от 30 до 50 волонтеров.
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