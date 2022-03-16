В столице Урала нанесут 220 тысяч квадратных метров дорожной разметки
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в этом году планируют нанести более 220 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Директор Центра организации движения Данил Меркулов рассказал, что 75% разметки планируют сделать термопластиком. 125 тысяч квадратных метров составит продольная разметка и более 98 тысяч квадратных метров поперечная – на остановках общественного транспорта, пешеходных переходах и других объектах улично-дорожной сети.
Работы будут вестись на 419 улицах столицы Урала, протяженностью 595 километров. Завершить нанесение полос краской планируется к 25 мая, а термопластиком – к 30 июня.
Директор Центра организации движения Данил Меркулов рассказал, что 75% разметки планируют сделать термопластиком. 125 тысяч квадратных метров составит продольная разметка и более 98 тысяч квадратных метров поперечная – на остановках общественного транспорта, пешеходных переходах и других объектах улично-дорожной сети.
Работы будут вестись на 419 улицах столицы Урала, протяженностью 595 километров. Завершить нанесение полос краской планируется к 25 мая, а термопластиком – к 30 июня.
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