В Свердловской области выявили 1 164 случая коронавируса за сутки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области еще 1 164 человека заболели коронавирусом. За все время пандемии в регионе выявлено 419 497 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали за сутки 4 007 пациентов. Всего вылечились 316 220 человек.Зафиксировано девять летальных исходов. Общее число смерти больных коронавирусом в области – 10 526.