В Свердловской области выявили 1 164 случая коронавируса за сутки
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области еще 1 164 человека заболели коронавирусом. За все время пандемии в регионе выявлено 419 497 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали за сутки 4 007 пациентов. Всего вылечились 316 220 человек.
Зафиксировано девять летальных исходов. Общее число смерти больных коронавирусом в области – 10 526.
По выздоровлению выписали за сутки 4 007 пациентов. Всего вылечились 316 220 человек.
Зафиксировано девять летальных исходов. Общее число смерти больных коронавирусом в области – 10 526.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Еще 1 776 свердловчан заболели коронавирусом
18 марта 2022
18 марта 2022