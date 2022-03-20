Устойчивое потепление в Свердловской области начнется в апреле
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Устойчивое потепление в Свердловской области можно ждать только в апреле. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптика, 26-27 марта немного подморозит, а к концу марта восстановятся позиции весны. При этом сильного потепления до конца месяца не ожидается.
Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через отметку 0°С и нарастание тепла ожидаются в первой пятидневке апреля.
– В ближайшие пять-семь дней Европейский север и большая часть Урала будут прочно заняты обширным циклоном и входящими в его орбиту спутниками — малыми циклонами. Поэтому будут перепадать осадки в виде снега и мокрого снега, вероятен гололед и порывистый ветер, – рассказала Галина Шепоренко.
По данным синоптика, 26-27 марта немного подморозит, а к концу марта восстановятся позиции весны. При этом сильного потепления до конца месяца не ожидается.
Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через отметку 0°С и нарастание тепла ожидаются в первой пятидневке апреля.
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