В Свердловской области составили рейтинг перевозчиков-нарушителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Роспотребнадзор составил рейтинг перевозчиков-нарушителей в Свердловской области. Первое место заняла авиакомпания «Уральские авиалинии».В прошлом году Роспотребнадзор зарегистрировал 673 обращения местных жителей, из которых 392 были связаны с воздушными перевозками, 172 – с такси и каршерингом, 102 – с автотранспортом, а еще семь – с железнодорожными перевозками. Ведомство провело 109 проверок, в ходе которых выявила 101 нарушение.Так, больше всего нарушений было выявлено у «Уральских авиалиний». В отношении компании за 2021 год вынесено 82 постановления о назначении административного наказания. Общая сумма штрафов составила 3 723 000 рублей.На втором месте оказалась екатеринбургская транспортная компания «Кашалот», в отношении которой вынесено всего шесть постановлений. Компанию оштрафовали на 71 тысячу рублей.Тройку лидеров антирейтинга замыкает авиакомпания «Победа». В отношении нее вынесли три постановления. Сумма штрафов составила 43 тысячи рублей.Среди авиакомпаний нарушения в прошлом году также нашли у авиаперевозчика «Северный ветер». В отношении авиакомпании вынесли только одно постановление и оштрафовали на 20 тысяч рублей.Кроме того, в антирейтинг попал ИН Яковленко А.В. – организатор маршрутов из Екатеринбурга в Кушву и Нижний Тагил. В отношении него вынесено два постановления и назначено наказание в виде предупреждения. Также одно постановление вынесено в отношении перевозчика из Нижнего Тагила «Союз-НТ». Компании тоже назначили лишь предупреждение.