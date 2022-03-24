В Свердловской области составили рейтинг перевозчиков-нарушителей
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Роспотребнадзор составил рейтинг перевозчиков-нарушителей в Свердловской области. Первое место заняла авиакомпания «Уральские авиалинии».
В прошлом году Роспотребнадзор зарегистрировал 673 обращения местных жителей, из которых 392 были связаны с воздушными перевозками, 172 – с такси и каршерингом, 102 – с автотранспортом, а еще семь – с железнодорожными перевозками. Ведомство провело 109 проверок, в ходе которых выявила 101 нарушение.
Так, больше всего нарушений было выявлено у «Уральских авиалиний». В отношении компании за 2021 год вынесено 82 постановления о назначении административного наказания. Общая сумма штрафов составила 3 723 000 рублей.
На втором месте оказалась екатеринбургская транспортная компания «Кашалот», в отношении которой вынесено всего шесть постановлений. Компанию оштрафовали на 71 тысячу рублей.
Тройку лидеров антирейтинга замыкает авиакомпания «Победа». В отношении нее вынесли три постановления. Сумма штрафов составила 43 тысячи рублей.
Среди авиакомпаний нарушения в прошлом году также нашли у авиаперевозчика «Северный ветер». В отношении авиакомпании вынесли только одно постановление и оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Кроме того, в антирейтинг попал ИН Яковленко А.В. – организатор маршрутов из Екатеринбурга в Кушву и Нижний Тагил. В отношении него вынесено два постановления и назначено наказание в виде предупреждения. Также одно постановление вынесено в отношении перевозчика из Нижнего Тагила «Союз-НТ». Компании тоже назначили лишь предупреждение.
В прошлом году Роспотребнадзор зарегистрировал 673 обращения местных жителей, из которых 392 были связаны с воздушными перевозками, 172 – с такси и каршерингом, 102 – с автотранспортом, а еще семь – с железнодорожными перевозками. Ведомство провело 109 проверок, в ходе которых выявила 101 нарушение.
Так, больше всего нарушений было выявлено у «Уральских авиалиний». В отношении компании за 2021 год вынесено 82 постановления о назначении административного наказания. Общая сумма штрафов составила 3 723 000 рублей.
На втором месте оказалась екатеринбургская транспортная компания «Кашалот», в отношении которой вынесено всего шесть постановлений. Компанию оштрафовали на 71 тысячу рублей.
Тройку лидеров антирейтинга замыкает авиакомпания «Победа». В отношении нее вынесли три постановления. Сумма штрафов составила 43 тысячи рублей.
Среди авиакомпаний нарушения в прошлом году также нашли у авиаперевозчика «Северный ветер». В отношении авиакомпании вынесли только одно постановление и оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Кроме того, в антирейтинг попал ИН Яковленко А.В. – организатор маршрутов из Екатеринбурга в Кушву и Нижний Тагил. В отношении него вынесено два постановления и назначено наказание в виде предупреждения. Также одно постановление вынесено в отношении перевозчика из Нижнего Тагила «Союз-НТ». Компании тоже назначили лишь предупреждение.
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