Обнаружена нехватка фосфора в комбикормах в Свердловской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Пять образцов комбикормов, предназначенных для разных групп сельскохозяйственных животных, проверили на массовую долю фосфора в Испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора.По результатам лабораторных испытаний в четырех из пяти проверенных образцов содержание фосфора оказалась недостаточным – ниже заявленной нормы.Фосфор имеет большое значение для качества комбикорма, влияет на протекание процессов, связанных с развитием животного (правильное строение его скелета, рост массы мышц и шерсти, образование яиц).Обычно крупный рогатый скот на Урале, а также свиньи и птицы испытывают дефицит фосфора, компенсировать который можно лишь при включении фосфора в состав.