Обнаружена нехватка фосфора в комбикормах в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Пять образцов комбикормов, предназначенных для разных групп сельскохозяйственных животных, проверили на массовую долю фосфора в Испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора.
По результатам лабораторных испытаний в четырех из пяти проверенных образцов содержание фосфора оказалась недостаточным – ниже заявленной нормы.
Фосфор имеет большое значение для качества комбикорма, влияет на протекание процессов, связанных с развитием животного (правильное строение его скелета, рост массы мышц и шерсти, образование яиц).
Обычно крупный рогатый скот на Урале, а также свиньи и птицы испытывают дефицит фосфора, компенсировать который можно лишь при включении фосфора в состав.
По результатам лабораторных испытаний в четырех из пяти проверенных образцов содержание фосфора оказалась недостаточным – ниже заявленной нормы.
Фосфор имеет большое значение для качества комбикорма, влияет на протекание процессов, связанных с развитием животного (правильное строение его скелета, рост массы мышц и шерсти, образование яиц).
Обычно крупный рогатый скот на Урале, а также свиньи и птицы испытывают дефицит фосфора, компенсировать который можно лишь при включении фосфора в состав.
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