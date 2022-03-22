На поддержку НКО в Свердловской области направят 58,8 млн рублей
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области начался конкурс для некоммерческих неправительственных организаций, которые участвуют в развитии институтов гражданского общества. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
На поддержку НКО в Свердловской области направлено 58,8 миллиона рублей. Половину этой суммы выделили из регионального бюджета, а вторую часть – из Фонда президентских грантов.
Напомним, что общественники смогут представить на конкурс проекты по 11 направлениям: соцподдержка, сохранение исторической памяти, защита семьи, материнства, отцовства и детства, поддержка проектов в области науки, образования и просвещения, охрана здоровья, защита окружающей среды и так далее.
На поддержку НКО в Свердловской области направлено 58,8 миллиона рублей. Половину этой суммы выделили из регионального бюджета, а вторую часть – из Фонда президентских грантов.
Напомним, что общественники смогут представить на конкурс проекты по 11 направлениям: соцподдержка, сохранение исторической памяти, защита семьи, материнства, отцовства и детства, поддержка проектов в области науки, образования и просвещения, охрана здоровья, защита окружающей среды и так далее.
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