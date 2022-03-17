Свердловский депутат попросит Шойгу превратить Ельцин Центр во Дворец ветеранов

«В этом центре уважают демократию, а значит и разные мнения, диаметрально друг другу противоположные. Но сегодня руководство Ельцин-центра в условиях, когда наше государство ведет, по сути, военную операцию в Украине, позволяет себе призывать это государство немедленно остановиться», – пишет Вегнер.

– Всем, у кого еще возникнут идеи о передаче Центра первого президента России тем или иным группам, рекомендуем внимательно прочитать Федеральный закон № 68, – отмечают в Ельцин Центре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложит министру обороны РФ Сергею Шойгу превратить Ельцин Центр в Екатеринбурге во Дворец ветеранов.Как написал Вегнер на своей странице во «ВКонтакте», к нему обратились ветераны Вооруженных сил с просьбой рассмотреть вопрос создания Дворца ветеранов на базе Ельцин Центра. Депутат частично согласился с авторами обращений, хотя при этом считает Центр – отличный музей, где проводятся много интересных выставок. Однако его обеспокоили призывы к миру, которые допускает руководство учреждения.Депутат заявил, что передаст обращение ветеранов министру обороны России Шойгу, когда тот «немного освободится от своей сегодняшней задачи».Как пишет Е1, в самом Ельцин Центре сообщают, что ранее от оппонентов первого президента уже поступали предложения передать учреждение, например, детям. На это руководство Центра отвечало, что в учреждении проводится много просветительских и развлекательных программ для мальчиков и девочек разного возраста. Также в Ельцин Центре рады видеть и людей старшего возраста.Вторая часть Федерального закона № 68 гласит, что «Центр исторического наследия президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, создается без ограничения срока его деятельности и не может быть реорганизован».Отметим, что Вячеслав Вегнер на последних выборах в ЗССО избирался от партии «Единая Россия», до этого, в прошлом созыве областного парламента, он состоял во фракции КПРФ. Набранный им процент на выборах стал самым худшим среди свердловских единороссов и среди всех избранных депутатов – за него проголосовали лишь 29,3% избирателей. Помогло выиграть округ Вегнеру только распыление голосов между остальными кандидатами.