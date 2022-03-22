Более четырех тысяч тонн снега вывезли с улиц Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С улиц Екатеринбурга за прошедшие сутки на полигоны отправили более четырех тысяч тонн снега и 40 тонн грязи и мусора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.На уборке столицы Урала вчера днем и минувшей ночью участвовали 474 рабочих, было задействовано 302 спецмашины. Для борьбы с гололедом было использовано 27 тонн противогололедных материалов и фракционного песка.Сегодня днем на уборку города вышли 377 дорожных рабочих, задействовано 182 единицы спецтехники.