Более четырех тысяч тонн снега вывезли с улиц Екатеринбурга
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С улиц Екатеринбурга за прошедшие сутки на полигоны отправили более четырех тысяч тонн снега и 40 тонн грязи и мусора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На уборке столицы Урала вчера днем и минувшей ночью участвовали 474 рабочих, было задействовано 302 спецмашины. Для борьбы с гололедом было использовано 27 тонн противогололедных материалов и фракционного песка.
Сегодня днем на уборку города вышли 377 дорожных рабочих, задействовано 182 единицы спецтехники.
На уборке столицы Урала вчера днем и минувшей ночью участвовали 474 рабочих, было задействовано 302 спецмашины. Для борьбы с гололедом было использовано 27 тонн противогололедных материалов и фракционного песка.
Сегодня днем на уборку города вышли 377 дорожных рабочих, задействовано 182 единицы спецтехники.
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