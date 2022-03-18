В Свердловской области выявили 1500 нарушений ПДД, допущенных водителями грузовиков
Общество
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Свердловской области автоинспекторы за три выявили около 1500 нарушений ПДД, которые допустили водителями грузовиков. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном управлении ГИБДД.
В регионе с 17 по 19 марта проходило профилактическое мероприятие «Грузовик». В ходе рейдов автоинспекторы проверили более 4,5 тысячи грузовиков и выявили 1500 нарушений ПДД. 200 нарушений были связаны с управлением транспортом без использования тахографа, 199 – с наличием неисправностей, 22 – с нарушением труда и отдыха водителями. Более чем в ста случаях грузовики ехали без оформленных диагностических карт. Еще 80 нарушений связаны с правилами перевозки грузов.
Около Екатеринбурга сотрудники ГИБДД задержали пять водителей грузовиков без прав. Также был задержан водитель, который управлял грузовиком ISUZU, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,213 мг/л выдыхаемого воздуха).
Сотрудники ГИБДД инициировали 120 проверок в отношении должностных и юридических лиц предприятий, чьи водители допустили правонарушения.
В регионе с 17 по 19 марта проходило профилактическое мероприятие «Грузовик». В ходе рейдов автоинспекторы проверили более 4,5 тысячи грузовиков и выявили 1500 нарушений ПДД. 200 нарушений были связаны с управлением транспортом без использования тахографа, 199 – с наличием неисправностей, 22 – с нарушением труда и отдыха водителями. Более чем в ста случаях грузовики ехали без оформленных диагностических карт. Еще 80 нарушений связаны с правилами перевозки грузов.
Около Екатеринбурга сотрудники ГИБДД задержали пять водителей грузовиков без прав. Также был задержан водитель, который управлял грузовиком ISUZU, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,213 мг/л выдыхаемого воздуха).
Сотрудники ГИБДД инициировали 120 проверок в отношении должностных и юридических лиц предприятий, чьи водители допустили правонарушения.
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